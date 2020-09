Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße von Zweibrücken nach Kirrberg wurden am Donnerstag, 3. September, zwei Motorradfahrer verletzt. Wie die Homburger Polizei berichtet, war etwa in der Mitte der Strecke, kurz vor einer leichten Linkskurve, eine 34-Jährige mit ihrem Motorrad gegen 14 Uhr ins Schlingern geraten. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer, 29 Jahre alt, habe noch ausweichen wollen. Doch dann sei auch er nach rechts von der Straße abgekommen. Beide Fahrer rutschten ins abschüssige Wiesengelände. Sie wurden verletzt und mussten in die Homburger Unikliniken gebracht werden. Mit den Motorrädern kann man jetzt nicht mehr fahren. Die Straße blieb nach dem Unfall etwa zwei Stunden lang gesperrt. Warum die Fahrerin die Kontrolle über ihr Motorrad verloren hat, sei unklar. Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit gebe es nicht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.