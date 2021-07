Eine zwei Meter lange Boa constrictor hat ein Mann aus Vinningen am Samstagabend auf dem Gehweg in de Nähe des Neubaugebiets entdeckt, als er mit seinem Malteser Hundewelpen Gassi ging. Wem die Würgeschlange gehört, ist unklar, teilten die Tierretter des DRK Contwig mit. Sie kamen, um sich um das Tier zu kümmern. Die Schlange mit einem Durchmesser von 18 Zentimetern starb jedoch am Samstagabend, möglicherweise ist sie erfroren oder verhungert.

