Auf 50.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Donnerstag, 26. November, bei einem Feuer im St. Ingberter Ortsteil Rentrisch entstanden ist. Aus noch ungeklärter Ursache war in der Unteren Kaiserstraße ein hölzerner Pergola-Anbau an einem Wohnhaus in Brand geraten. Es gelang der Feuerwehr, das drohende Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser zu vereiteln. Die Bewohner beider Häuser konnten sich selbstständig auf die Straße retten, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Durch den Brand wurde der Holzanbau komplett zerstört. Die Fassade des Gebäudes, Fenster und der Dachbereich wurden in Mitleidenschaft gezogen. Während des Einsatzes blieb die Untere Kaiserstraße voll gesperrt. Nachdem die Feuerwehr die Häuser ausgiebig gelüftet hat, seien beide Gebäude weiterhin bewohnbar.