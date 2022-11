Mit „Dornröschen“ am Freitag in Zweibrücken und „Die Schöne und das Biest“ am 2. Dezember in Homburg sind zwei Märchenmusicals in kindgerechter Form im Angebot.

Die Musikbühne Mannheim erzählt am Freitag, 25. November, 16 Uhr, das Märchen „Dornröschen“ in der Zweibrücker Festhalle in neuer Form. Eine böse Fee bringt die Prinzessin in einen 100-jährigen Schlaf, nur der Kuss eines Prinzen kann sie wecken. So weit ist alles noch wie immer.

100 Jahre später geht es um den Urenkel des Prinzen, mit dem Dornröschen einst verlobt war: Auch die böse Fee ist wieder da, sie ist jetzt eine Geschäftsfrau. Die Welt ist anders geworden. Autos fahren ohne Chauffeur die Leute halten sich kleine schwarze Kästchen ans Ohr oder vor die Nase, schneiden sich Löcher in ihre Hose und tätowieren sich wie die Seeräuber. Was passiert, wenn Dornröschen in dieser Welt wachgeküsst wird? Das Märchenmusical von Frank Steuerwald (Musik) und Eberhard Streul (Buch und Regie) ist gedacht für alle ab fünf Jahren und dauert 75 Minuten ohne Pause.

Humorvolle Version

Am Freitag, 2. Dezember, 16 Uhr, zeigt das Theater Liberi aus Bochum im Homburger Saalbau das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ als Musical eigenen Kompositionen und und temporeiche Choreografien. Die Geschichte ist ähnlich wie bei „Dornröschen“. Hier wird ein Prinz in einer Bestie verzaubert und nur der Kuss einer Frau, die ihn liebt, kann ihn wieder zum Menschen machen. Als ein armer Kaufmann eine Rose im Schlossgarten pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen Preis: Seine jüngste Tochter Belle muss bei ihm im Schoss leben.

Belle hat Angst, verliert sie jedoch mit der Zeit, wird neugierig: und verliebt sich in das Biest. Autor Helge Fedder hat das Stück entstaubt. Die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln. „Sentimental und verzaubernd, aber immer mit einem Augenzwinkern, Pop trifft Rock, Schlager trifft Chanson und Jazz trifft Folklore.“, beschreibt Kloppenburg die Stücke. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist gedacht für alle ab vier Jahren.

Info

Zweibrücken: Karten gibt es beim Kulturamt Zweibrücken, Maxstraße 1, Telefon 06332 871-471, und bei ticket-regional.de

Homburg: Karten gibt es bei theater-iberi.de und an der Tageskasse.