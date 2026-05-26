Eine von zwei Männern abgefeuerte Silvesterrakete hat am Sonntagabend bei Saarbrücken einen Kinderwagen getroffen und den Säugling darin verletzt. Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die beiden Männer und wurden von rund 15 Personen verfolgt und teilweise attackiert, die gerade eine Vereinsfeier des FV Grün Weiß Matzenberg abhielten. Die beiden Täter hatten laut Polizei auch zuvor schon die Vereinsfeier gestört. Nachdem sie von der Feier verwiesen wurden, schossen sie die Rakete auf einer nahe gelegenen Anhöhe in Richtung des Feierortes ab. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß, etwa 15 Vereinsmitglieder verfolgten sie. In einer benachbarten Straße stellten sie die Männer und griffen sie an; beide wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.