Am 24. Dezember gegen 0.30 Uhr wurde auf dem Paradeplatz in Blieskastel zwei Autofahrer angegriffen. Einer erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, näherten sich zwei bislang unbekannte Männer sich einem geparkten Auto. Einer der Täter schlug mit einem Gegenstand gegen die Beifahrerseite des Fahrzeuges. Daraufhin stiegen die beiden Insassen aus. Einer der Täter griff an und verletzte einen der Autoinsassen leicht. Die Polizei beschreibt den Haupttäter als einen etwa 1,80 Meter großen Mann von dünner Statur mit schwarzen Haaren, der eine silberfarbene Jacke trug. Wer Hinweise auf die Angreifer geben kann, wird gebeten, sich beider Polizei unter Telefon 06841 1060 zu melden.