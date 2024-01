Zwei Männer haben am Montag gegen 20 Uhr die Esso-Tankstelle in der Neunkircher Mozartstraße ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter aus der Kasse einen mittleren dreistelligen Betrag erbeutet. Einer der beiden habe eine Schusswaffe bei sich getragen und den Tankstellen-Mitarbeiter damit bedroht. Die Männer, die ihr Gesicht unter schwarzen Masken verborgen hätten, seien zu Fuß in Richtung Wellesweilerstraße geflüchtet. Weitere Angaben zu den Tätern könne die Polizei nicht machen. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821 2030 zu melden.