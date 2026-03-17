Homburg Zwei Männer greifen Passant an und klauen sein Auto

Die Polizei sucht Zeugen.
Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer haben am Montagabend auf einem Feldweg nahe der Spandauer Straße in Homburg-Erbach einen 46-jährigen Mann angegriffen und sein Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben die beiden Täter den Mann, der aus Ramstein-Miesenbach kommt, von hinten angegriffen und ihn leicht verletzt. Die Angreifer haben seinen Autoschlüssel geklaut und sind anschließend mit seinem Auto mit KL-Kennzeichen, einem grauen Mercedes C 220, davongebraust. Die Täter seien etwa 1,75 Meter groß und seien dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 entgegen.

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