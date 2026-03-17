Zwei Männer haben am Montagabend auf einem Feldweg nahe der Spandauer Straße in Homburg-Erbach einen 46-jährigen Mann angegriffen und sein Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben die beiden Täter den Mann, der aus Ramstein-Miesenbach kommt, von hinten angegriffen und ihn leicht verletzt. Die Angreifer haben seinen Autoschlüssel geklaut und sind anschließend mit seinem Auto mit KL-Kennzeichen, einem grauen Mercedes C 220, davongebraust. Die Täter seien etwa 1,75 Meter groß und seien dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 entgegen.