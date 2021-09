In der Nacht zum Samstag, kurz vor Mitternacht, wurde ein 25 Jahre alter Mann in Zweibrücken von zwei anderen derart geschlagen, so dass seine Nase brach. Dies teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen gerieten eine Gruppe und das spätere Opfer in Streit. Im Verlauf des Streits wurde laut Polizei der 25-jährige festgehalten und von zwei Männern ins Gesicht geschlagen. Dadurch erlitt der 25 Jahre alte Mann einen Nasenbruch. Die Polizei versuchte vor Ort den Grund für die Auseinandersetzung zu erfragen. Das gelang den Beamten nach eigenen Angaben jedoch nicht, weil die Befragten zu stark betrunken war. Die Polizei ermittelt weiter. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei ihr unter der Telefonnummer 06332 9760 zu melden. Die Tat ereignete sich in der Wolffangelstraße am Fuß des Fasaneriebergs, nicht weit vom neuen Bahnhaltepunkt Rosengarten.