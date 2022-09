Von Freitag, 30. September, bis Montag, 3. Oktober, zeigen in der Kaffeemühle in der Alten Steinhauser Straße 5 in Zweibrücken Geigenbauer aus ganz Deutschland Geigen, Bratschen und Celli aus ihren Werkstätten.

Am 1. Oktober, 17 Uhr, stellen Musiker einige der Exponate in einem Konzert vor. Außerdem spielt der australische Violinvirtuose Danny Gu, Mitglied im Saarländischen Staatsorchester, Werke von Ysaye und Paganini, die Zweibrücker Violinistin Johanna Ruppert spielt ebenfalls. Am 2. Oktober, 17 Uhr, tritt Peter Jutz auf. Mit Hilfe eines Loop-Gerätes nimmt er live Begleitmuster auf, zu denen er Melodien und Improvisationen spielt. Eigenkompositionen wechseln sich mit Songs aus Pop, Jazz und Soul ab. Ein eigens dafür gebautes fünfsaitiges Instrument vereint dabei Klangcharakteristik und Tonumfang von Geige und Bratsche. Groovende Bässe, perkussive Spieltechniken und rhythmisch treibende Riffs erzeugen den Höreindruck einer ganzen Band. Der Eintritt zur Ausstellung, die täglich von 11 bis 19 Uhr ihre Pforten öffnet, ist frei. Die ausstellenden Geigenbauer sind Clement Heber (Neustadt), Martin Krause (Saarbrücken), Daniel König (Leipzig), Philipp Lieberwirt (Hannover), Jakob Rechenberg (Chemnitz), Gabriel Reinhold (Schwangau), Dorit Seilacher und Florian Geyer (Karlsruhe).