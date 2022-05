Zwei elfjährige Mädchen sollen am Montag, 2. Mai, in der Pfarrkirche St. Eligius im saarländischen Völklingen randaliert haben. Die Polizei berichtet von einem ersten Vandalismus-Fall am Morgen: Zunächst Unbekannte hätten in dem Gotteshaus einige Kerzen und Liederhefte zu Boden geworfen. Eine Wand wurde mit einer Banane beschmiert. Am Nachmittag seien in der Kirche dann erneut Gedenkkerzen und zwei Aufsteller mit Broschüren umgeworfen worden. Noch vor Eintreffen der Polizei seien die beiden elfjährigen Mädchen aus dem Gebäude gerannt. Die Beamten stellten die Kinder am Eingang eines nahen Einkaufsmarktes; sie übergab die Mädchen der inzwischen eingetroffenen Mutter. Diese habe sich uneinsichtig gezeigt und sei unter schmähenden Worten mit den beiden Kindern weggegangen.