Am 18, September starb Ruth Bader Ginsburg (87), die einflussreichste Richterin am Obersten Bundesgericht der USA. Schon zu Lebzeiten wurde dieser ungewöhnlichen Frau ein Denkmal gesetzt, allein 2018 entstanden zwei Filme, die am Wochenende als Double Feature zu sehen sind.

In dem Spielfilm „Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ (USA 2018, 120 Minuten) verkörpert Felicity Jones die Richterin in ihren jungen Jahren als Juristin. Das Drehbuch schrieb Bader Ginsburgs Neffe Daniel Stieplman. Die Kinowerkstatt St. Ingbert, Pfarrgasse 49, zeigt ihn als Hommage an die große Kämpferin für die Rechte der Frauen am Donnerstag, 24. September, 18 Uhr, am 25. September, 20 Uhr, am 27. September, 20 Uhr und 28. September, 18 Uhr. Dazu kommt die nicht minder brillante Doku „RGB“ (USA 2018, 98 Minuten), über ihr Leben, zu sehen am 24. September, 20 Uhr, am 25. September, 18 Uhr, und am 28. September, 20 Uhr. Eintritt: vier Euro.