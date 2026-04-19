Am späten Samstagabend wurde im früheren evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken ein Brand gemeldet – und direkt am nächsten Morgen noch ein zweiter. Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus.

Die Sitzplatz-Karten für das Oktoberfest auf dem Pirmasenser Beckenhof sind verkauft. Ein Kontinent von Restkarten soll es ab Sommer geben.

Im Keller eines Wohnblocks in der Zweibrücker Junkerstraße hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, das Haus mit 20 Wohnungen musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, aber die Wohnungen sind zurzeit wegen der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar.

Beim Offenen Campus zeigten Forscher und Studierende, was der Standort der Fachhochschule in Pirmasens alles zu bieten hat. Dabei gab es einige Experimente rund um einen Gummibaum.

Buchautor Matthias Jung kennt sich mit pubertierenden Jugendlichen aus. Am Donnerstag kommt er nach Zweibrücken. In einem Interview im Vorfeld gibt er Tipps für den Umgang mit hormongefluteten Teenagern.

Bei den Pirminius Wander- und Erlebnistagen stehen in diesem Jahr drei verschiedenen Touren an. Wer schon immer mal 19 Kilometer lang Treppen in Pirmasens laufen wollte – vorzugsweise bergauf – kommt hier auf seine Kosten. Doch auch eine barrierefreie Wanderung sowie der Premiumwanderweg „Felsenwald“ werden angeboten.

Im Zweibrücker Land blüht und grünt es in einem außergewöhnlichen Farbenspiel. Der Frühling ist zehn Tage früher als im vergangenen Jahr. Was Obstbauern und Imker erzählen.

Wie andere hohe Bauten werden Windräder immer wieder vom Blitz getroffen. Doch dank Technik der Firma Weldcom aus Geiselberg entsteht dabei selten Schaden. Verkauft wird weltweit.