Die Polizeitruppe, die am Donnerstagvormittag mit ihrem Streifenwagen in Zweibrücken unterwegs war, scheint ihre Pappenheimer gut zu kennen. Innerhalb von dreieinhalb Stunden ist ihr zunächst in der Himmelsbergstraße eine Frau und später in der Gutenbergstraße ein Mann aufgefallen. Beide Fußgänger wurden dingfest gemacht, weil sie mit Haftbefehl gesucht waren. Wie die Beamten berichten, hatte der 35-jährige Mann zwei Geldstrafen von zusammen 890 Euro wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz nicht bezahlen können. Für die 50-jährige Frau liegt ein Haftbefehl über 510 Euro wegen Urkundenfälschung vor. Bezahlen sie nicht, müssen der Mann 89 Tage und die Frau 51 Tage lang im Gefängnis bleiben.