Am Freitag wurde eine 79-Jährige zwischen 10.30 und 11 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hallplatz-Galerie bestohlen. Sie wurde von einer Frau mit dunklen Haaren, die ein Kleid mit Blümchenmuster trug, in ein Gespräch verwickelt, während dem sie ihre Handtasche auf dem Boden abstellte. Als sie die Tasche wieder hochnahm, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Am selben Tag stellte eine 42-Jährige zwischen 11 und 11.10 Uhr in einem Geschäft in der Innenstadt fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche halb geöffnet und der Geldbeutel aus der Tasche gestohlen worden war. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06332 9760 oder bei der Onlinewache unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Taschendiebe praktisch überall, wo viele Menschen zusammenkommen. Wem der Geldbeutel gestohlen wird, der sollte seine Zahlungskarten unverzüglich sperren lassen, unter dem zentralen Sperrnotruf 116116 oder über die Homepage www.sperr-notruf.de. Zusätzlich sollte bei der Polizei Anzeige erstattet werden, denn dann können Betroffene ihre Zahlungskarten auch für Lastschriftenverfahren sperren lassen. Dies ist eine gesonderte Leistung der Polizei bei teilnehmenden Kreditinstituten. Weitere Informationen gibt’s unter www.polizei-beratung.de.