Einsatzleiter Marco Fuchs alarmierte die komplette Feuerwehr der Gemeinde Gersheim. Unterstützung kam aus Blieskastel dazu. „Zunächst waren vier Feuerwehrleute unter Atemschutz in die Halle gegangen, um die Lage zu erkunden. Bei den Löscharbeiten kam es zu einem bedauerlichen Unfall. Einer unserer Kameraden fiel aus etwa 2,50 Meter Höhe mit Atemschutzgerät von einer Stehleiter und traf dabei noch den unter ihm stehenden Kollegen. Der Kamerad wurde schwer verletzt, von anderen Feuerwehrleuten aus der Halle gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Er musste ins Krankenhaus. Der zweite Feuerwehrmann wurde ambulant vor Ort versorgt“, sagte Fuchs. Das Problem sei gewesen, dass der Lüfter in drei Metern Höhe montiert gewesen sei und die Wehr ohne Leiter nicht an den Brand herangekommen sei. Schließlich habe aber ein Mitarbeiter des Werkes angeboten, der selbst Mitglied einer französischen Feuerwehr ist, bei der Demontage des Lüfters zu helfen und das Gerät mit dem Gabelstapler ins Freie zu bringen. „Dazu hat der Mann von uns ein Atemschutzgerät bekommen. Im Freien konnten wir den Lüfter dann mit Schaum ablöschen“, erklärte Fuchs.

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Im Einsatz waren die Löschbezirke aus Gersheim, Niedergailbach, Reinheim, Walsheim und Bliesdalheim, die Feuerwehr Blieskastel kam mit Fahrzeugen und der Drehleiter, da eine große Gefahr für eine Ausbreitung des Feuers auf die Lagerhalle bestand. „Wir hatten das Feuer aber schnell unter Kontrolle und kontrollierten mit der Wärmebildkamera den Brandort. Durch Lüftungsmaßnahmen beseitigten wir den Rauch“, so Fuchs, dessen Einsatz dennoch rund zwei Stunden dauerte. Der Einsatz der Feuerwehr vermied einen Großbrand. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.