Auch wenn es in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmittag ordentlich schüttete, schmälerte das nicht den Erfolg des ersten Heimturniers des Reitsportclubs Gestüt Etzenbacher Mühle. Die guten Bedingungen auf dem Reitplatz ermöglichten viele schöne Ritte. Einige Schleifchen und Siegerschärpen blieben bei den Reitern der Etzenbacher Mühle.

Bereits zum Auftakt am Samstag sattelte der Nachwuchs des Reitsportclubs, gleich acht Reiter-Pferde-Paare des Vereins waren im Dressurwettbewerb am Start. Am weitesten nach vorne ritt