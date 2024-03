Die Polizei in Zweibrücken hat am Sonntag zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Ein 22-jähriger Mann fiel den Beamten um 15 Uhr aufgrund von Anzeichen für Drogenkonsum auf. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Später am selben Tag, um 17.10 Uhr, erging es einer 27 Jahre alten Fahrerin ähnlich, bei der sich ebenfalls Hinweise auf Drogenbeeinflussung gezeigt hatten und ein Test ein positives Ergebnis ergab. Beide Fahrer mussten laut Polizei eine Blutprobe abgeben und sehen nun einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot entgegen.