Wie die Polizei erst heute berichtet, hat ein bislang Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 12.35 Uhr und 16.40 Uhr zwei E-Bikes aus einer Garage im Hasenpfad gestohlen. Die Elektrofahrräder waren grau und von der Marke Focus, das eine Rad war in Größe XL, das andere in Größe M. Der entstandene Sachschaden beträgt 6000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06332 9760.