Die Kreisverwaltung meldete für Dienstag 30 neue Corona-Fälle. Diese haben keine Auswirkungen. Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis bleiben in Warnstufe eins. Lediglich in Zweibrücken wird der 100er-Grenzwert bei den Inzidenzen mit 103 leicht überschritten. Alle anderen Werte bewegen sich in den Grenzen für Warnstufe eins und sind teilweise gegenüber dem Vortag sogar gesunken. Betroffen sind von den Corona-Fällen mehrere Einrichtungen, darunter die Pestalozzischule in Zweibrücken (2 Fälle) sowie die Grundschule Thaleischweiler-Fröschen (1) und das Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens (1). Seit Montag, 13. September, gilt für Corona-Fälle an Schulen folgendes: Wer positiv getestet wird, muss in Quarantäne. Mitschüler und Lehrer der Klasse oder Lerngruppe müssen nicht in Quarantäne, aber fünf Tage am Stück einen Selbsttest vornehmen und eine medizinische Maske tragen. Wer geimpft oder genesen ist, muss keine Tests machen. Zudem betroffen sind in Pirmasens das Wecare-Seniorenheim (2 Fälle) und das Haus Pfalzblick (1). Die jeweiligen Wohnbereiche wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt bis zum 24. September für Besucher geschlossen. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (12), Zweibrücken (8) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Hauenstein (1), Rodalben (4), Thaleischweiler-Wallhalben (3) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (1).