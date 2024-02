Nach einem Zusammenstoß zweier Autos sind ihre Fahrer am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Bexbacher Straße / Saarbrücker Straße / Talstraße verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei eine 32 Jahre alte Frau mit einem grauen Ford und SB-Kennzeichen auf der mittleren Spur der B432 in Richtung Einöd unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit fuhr laut Polizei ein 58-jähriger Fahrer eines weißen Subaru mit HOM-Kennzeichen auf der linken Spur der Saarbrücker Straße in Richtung B423. Die Fahrer wurden leicht verletzt; an ihren Autos entstand Sachschaden. Beide Autofahrer gaben gegenüber der Polizei an, dass sie über die Kreuzung fuhren, während die Ampel ihnen grünes Licht gab. Dies sei nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund der Ampelschaltung nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 06841 1060.