Jugendliche riefen am Donnerstagnachmittag, 27. August, die Polizei an und berichteten, dass ihnen zwei Autos im St. Ingberter Kleberweiher aufgefallen seien. Aus dem Weiher, der wegen Sanierung zurzeit abgelassen wird, ragten die Dächer der beiden Wagen heraus. Die sofort hinzugerufene Feuerwehr konnte rasch wieder abrücken, weil sich die Autos offenbar schon seit Längerem im Weiher befunden hatten. Taucher der Bereitschaftspolizei des Saarlandes kamen mit Sonderausstattung zum Einsatz. Sie fanden heraus, dass die Fahrzeuge schon seit mindestens zehn Jahren im Wasser stehen. Menschliche Überreste habe man in den Autowracks nicht finden können. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die Bergung der Fahrzeuge werde wohl erst in den kommenden Tagen möglich sein, wenn der Weiher vollständig leergelaufen ist. Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, den Weiher zu erreichen: Spaziergänger hätten mit ihren Fahrzeugen den Zugang an einer Schranke versperrt.