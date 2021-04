Innerhalb einer halben Stunde wurden am Dienstag im Zweibrücker Stadtgebiet zwei Senioren überfallen. Weil die Tatorte nahe beieinander liegen, zwischen den Taten nur eine kurze Zeit verging und sich die Beschreibungen des Täters ähneln, kann laut Polizei ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. „Das könnte passen, aber wir ermitteln noch und haben noch keinen Tatverdächtigen“, teilte Inspektionsleiter Matthias Mahl mit.

Gegen 15.45 Uhr wurde in der Lützelstraße unter der Gottlieb-Daimler-Brücke ein 84-jähriger Fußgänger von einem jungen Mann von hinten heftig angerempelt. Der Täter wollte seinem Opfer den Geldbeutel klauen, doch der 84-Jährige wehrte sich, sodass der Mann flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 22 Jahre alt, nordafrikanischer oder nahöstlicher Typ und sehr kurze, dunkle Haare.

Eine halbe Stunde später, gegen 16.15 Uhr, wurde in der nahe gelegenen von-Rosen-Straße in Höhe des Rosenhotels einer 78-jährigen Frau der Geldbeutel aus einer Umhängetasche gerissen. Auch hier hatte sich der Täter, der Richtung Alexandersplatz flüchtete, von hinten genähert. Er soll etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank sein, mit kurzen, schwarzen Haaren, braunen Augen und dunkler Kleidung. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise, Telefon 06332/9760.