Fünf Jahre nach dem Grundsatzbeschluss zum Ausbau des Outlets um weitere 40 bis 50 Läden hat der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) am Donnerstagabend den „Startschuss“ für das 60-Millionen-Euro-Projekt gegeben.

Einmütig wurde der Bebauungsplan – mit Anlagen 1600 Druckseiten umfassend – von den Mitgliedern des interkommunalen Zweckverbandes im Zweibrücker Rathaus auf den Weg gebracht. Nach öffentlicher Auslegung, weiteren Beratungen und Abstimmungen, hofft der Zef, das Werk Mitte/Ende kommenden Jahres zu beschließen und damit dem Outlet-Betreiber Via Outlets Baurecht für die Erweiterung um 8500 Quadratmeter Nettoverkaufsfläche und gut 900 weiteren Parkplätzen, eventuell auch ein Parkhaus, zu verschaffen. Auf 29.500 Quadratmetern sollen Markenhersteller dann ihre Produkte – 1b-Ware, Auslaufmodelle und Produktionsüberhänge – anbieten dürfen. Zu den heute gut 1300 Arbeitsplätzen im Outlet sollen rund 350 weitere hinzukommen.

Der „Leuchtturm“ Outlet soll auch viele weitere Touristen in die Region Westpfalz/Saarpfalz locken. „Das war heute ein wichtiges und ganz starkes Signal dafür, wie geschlossen wir als Region hinter dem Projekt stehen“, sagt die Vorsteherin des Zef, Landrätin Susanne Ganster. Der Ausbau soll unter anderem Platz für Luxusmarken, wie sie auch in den Luxuskaufhäusern in Paris und London zu finden sind, schaffen und dafür sorgen, dass die Kundenzahl des Fashion Outlets auf mehr als fünf Millionen im Jahr steigt.

Der neue Bebauungsplan sieht auch Regelungen für den Bestand des in diesem Jahr 23 Jahren alten Fabrikverkaufszentrums vor und umfasst angrenzende das Eishallen-Gelände, die World of Fun. Sie soll weiterhin dem Sportbetrieb und Freizeitaktivitäten gewidmet sein, könnte aber auch einmal in sonstiges Gewerbe umgewandelt werden. Der neue Bebauungsplan ermöglicht es, auf einem Teil der Parkflächen weitere Gastronomiebetriebe nach dem Vorbild der Burger-Kette „Five Guys“ oder kleinere Imbisse anzusiedeln. Und: In die Planungshoheit des Zweckverbandes fällt auch eine auf ein höheres Kundenaufkommen abgestimmte Verkehrsplanung. Vorgesehen ist, die Autobahnanschlussstelle Contwig/Outlet zu einem Verkehrskreisel umzubauen – der dann auch einen Anschluss zum künftigen Gewerbegebiet Truppacherhöhe schafft. Aus der anderen Fahrtrichtung der A 8, aus Richtung Saarland kommend, soll eine Ampel die Zufahrt zur Steinhauser Straße regeln. Ein Abbiegen in Richtung Zweibrücker Stadtmitte soll so wieder ermöglicht werden.