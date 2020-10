Wie die Eishalle, die Kletterhalle Camp4 und die Karthalle muss das Badeparadies als Einrichtung der Freizeitwirtschaft wegen der Corona-Anordnungen von Montag an bis zum 30. November schließen. Am Sonntag, 20 Uhr, werden die letzten Badegäste entlassen. Danach wird das 31-köpfige Personal in Kurzarbeit geschickt. „Wir machen komplett zu“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann. Auch Schulsport werde nicht stattfinden. Weil das Bad nach der jährlichen großen Wartung erst vor zwei Wochen wieder geöffnet hatte, gebe es fürs Personal ohne Publikum wenig zu tun, sodass mit einem geringen Anteil in Kurzarbeit gearbeitet werde, so Brennemann. Ob die Stadtwerke als Badbetreiber für den Ausfall finanziell entschädigt werden, sei fraglich. Die Bundesregierung hatte versprochen, von Schließungsanordnungen betroffenen Unternehmen 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahres-Novembers zu erstatten. „Im Sommer hatte der Spitzenverband der kommunalen Unternehmen wegen der Corona-Einschränkungen und Umsatzausfälle der Freibäder bei der Landesregierung um finanzielle Unterstützung gebeten. Dem wurde nicht entsprochen. Wie im Freibad bleiben wir im Hallenbad bislang auf dem Minus sitzen, es gab überhaupt nichts“, sagt Brennemann.