Fertig! Der Arbeitskreis der Volkshochschule hat seine Forschungsergebnisse zu Zwangsarbeitern in Zweibrücken zu Papier gebracht. 300 Seiten umfasst das Werk, das jetzt im Buchhandel erhältlich ist.

„Es ist schon eine Erleichterung, dass wir das Projekt zu Ende gebracht haben. Insbesondere die Endphase von Sommer bis Weihnachten 2020 war sehr arbeitsintensiv“, sagt Gertrud Schanne-Raab, Leiterin des VHS-Arbeitskreises Zwangsarbeit.

Seinen Anfang nahm der Arbeitskreis im Frühjahr 2015; was folgte, waren Recherchen im Stadtarchiv, im Landesarchiv in Speyer, an den Computern des Internationalen Suchdienstes (ITS) in Bad Arolsen, aber auch am heimischen Rechner und in einschlägiger Literatur. Acht Autoren waren ehrenamtlich beteiligt. Die einzelnen Kapitel stehen jedes für sich und sind auch ohne Lektüre der anderen Kapitel verständlich und lesbar.

Einleitende Kapitel klären die Frage, was ein Zwangsarbeiter überhaupt ist und wie er sich vom Fremdarbeiter unterscheidet. Die Grenzen zwischen frei, weniger frei und unfrei sind fließend. Dennoch: Wirklich freiwillig waren die meisten der rund 5000 Zwangsarbeiter nicht nach Zweibrücken gekommen, schon gar nicht, wenn sie im Osten einfach von der Straße weg verschleppt wurden. Darüber ist im Kapitel zu den Ostarbeitern und polnischen Zwangsarbeitern zu lesen. Diese machten fast die Hälfte der hier lebenden und zum Arbeitseinsatz verpflichteten Männer und Frauen aus.

Die zahlenmäßig größte Gruppe von Zwangsarbeitern kam aus Frankreich, häufig trickreich angeworben. Die deutschen Männer waren an der Front und fehlten zu Hause in Industrie und Landwirtschaft.

Ein großes Kapitel widmet sich dem Wirtschaftsstandort Zweibrücken mit seiner Vielzahl an Betrieben, die nicht zuletzt für die Rüstungsindustrie tätig waren. Über Holländer, Belgier und Luxemburger, von denen es vergleichsweise wenige gab, wird ebenso berichtet wie über die Zweibrücker Gefängnisse. Eine Sonderrolle kam italienischen Zivilarbeitern und Militärinternierten zu, die in einem Kapitel beleuchtet wird.

Einzelschicksale werden exemplarisch aufgearbeitet; Zeitzeugen schildern eindringlich, was sie sahen. Doch auch ehemalige Zwangsarbeiter selbst kommen zu Wort, manche mit Erinnerungen an freundliche Gastfamilien. Einen Überblick über die 55 Lager, in denen die fremden Menschen lebten, gibt es in Wort und Bild und mit einer ausklappbaren Übersichtskarte.

Wer hier schuftete, konnte aber auch so krank werden, dass er in eines der damals noch zwei Krankenhäuser der Stadt eingewiesen werden musste. Davon zeugen die ausgewerteten Krankenbücher. Nicht alle kamen mit dem Leben davon; unter den Zwangsarbeitern gab es deutlich mehr Tote als in der Zivilbevölkerung. Diesem Phänomen spürt ein eigenes Kapitel nach.

Auch Gestapoakten wurden studiert und schlimme Schicksal aufgedeckt. Vorbei war der Schrecken mit Ende des Krieges nicht: Viele Westeuropäer konnten heimreisen, doch Osteuropäer wollten dies oft nicht. Zu Hause wartete keine Anerkennung für die erduldete Schmach, sondern weitere Unterdrückung. Wie sie weiterlebten, wird ausführlich dargestellt.

Die bisher noch nicht in dieser Form erfolgte Forschung zu den Zwangsarbeitern in Zweibrücken ist 20 Jahre nach Veröffentlichung von „Zweibrücken unter dem Hakenkreuz – Stationen jüdischen Lebens“ als Band II zur Aufarbeitung dieser dunklen Periode der Geschichte der Stadt zu betrachten.

Lesezeichen

Gertrud Schanne-Raab (Hrsg.): Für jeden sichtbar und doch vergessen. Conte-Verlag; 300 Seiten; 24 Euro; ISBN 978-3-95602-231-9.

Video