Man sah sie als zerlumpte Gestalten, geächtet, zur Arbeit gezwungen. An die Zwangsarbeiter in Zweibrücken erinnert der Arbeitskreis „Zwangsarbeit“ der VHS. Die Buchvorstellung am Donnerstag zog eine kleine Diskussion nach sich.

Die Fakten, die die Autoren in ihrem Buch „Für jeden sichtbar und doch vergessen“ mit den rund 50 Zuhörern in der Halle neben der Bipontina teilen, geben bloßes Wissen weiter. Aber wenn die Geschichten einiger Menschen in den Fokus gerückt werden, blickt man hinter das ganze Ausmaß dessen, was Zweibrücker Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkrieges ertragen mussten. Helmut Sittinger berichtete von den Arbeitern, die aus dem Osten hierhergebracht wurden – „erschöpfte Menschen, die immer das gleiche in sich hineinlöffelten: Kohl und Kartoffeln“.

Der französische Widerstandskämpfer Jean Geiger wurde vom „Volksgerichtshof“ verhaftet, der ab und an auch in Zweibrücken tagte. In einem Brief schreibt Geiger an seine Eltern: „Meine ersten 20 Lebensjahre waren ein Sonnenstrahl. Jetzt ist Krieg. Es ist normal und natürlich, zu sterben.“ Seine Eltern setzten alles daran, ihn vor der Todesstrafe zu bewahren – und seine Strafe wurde in zehn Jahre Haft umgewandelt. „Am 21. März ist er 101 Jahre alt geworden. Mittlerweile bin ich mit ihm befreundet“, erzählt Maria Rimbrecht.

„Lebensschwäche“ als angebliche Todesursache

Im Anschluss stellen die Zuhörer Fragen. Auf die, wie es den Kindern erging, sagt Vorsitzende des Arbeitskreises Gertrud Schanne-Raab: „Die Sterberate betrug die Hälfte – von den Kindern der Zwangsarbeiter, die in Zweibrücken geboren wurden. Sie sind verhungert.“ Als Todesursache schob man „Lebensschwäche“ vor.

Aber waren wirklich alle der 5000 Zwangsarbeiter unterernährt und zerlumpt? Nein, meint ein Zuhörer. Er erzählt, dass auf Bauernhöfen genug Essen da war. „Manchmal teilten zivile Arbeiter ihr Essen. Es gibt auch positive Elemente.“

Schanne-Raab stimmt dem teilweise zu. „In kleineren Betrieben waren es Menschen, und sie hatten ihre Namen.“ Aber: „Die Höfe, die die Zwangsarbeiter gut behandelten, haben gegen das Gesetz verstoßen. Es war nämlich genau festgelegt, wie man mit ihnen umzugehen hat.“ Diese Details sind noch etwas länger Thema. Schanne-Raab muss es wissen: Denn die Autoren haben in ihrer Freizeit ganze fünf Jahre für ihr Buch recherchiert. Plus ein Jahr Schreibzeit.

Jeder kennt die Plätze in Zweibrücken

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Denn ihr Vortrag ist strukturiert und fängt mit präzisen Worten ein detailliertes Bild ein. Jeder hat ein Teilthema. So erzählt Schanne-Raab von den Lagern, wo die Zwangsarbeiter eingepfercht lebten. Es gab über 50 Lager in Zweibrücken. „Sie waren für die Bevölkerung sichtbar, aber sie stellten doch ganz andere Lebenswelten dar.“ Denn als Deutscher kam man nie damit in Berührung. Jeder Zweibrücker ist den Plätzen, an denen die Lager waren, schon begegnet: auf der Rennwiese waren sie, oder auf dem Gelände des Helmholtz-Gymnasiums. Die Zuhörer sind quasi mittendrin.

Parallel zum Vortrag werden Bilder auf eine Leinwand projiziert. Das macht vieles lebendiger. Große Zweibrücker Firmen, wie Lanz oder Dorndorf, rissen sich um die Zwangsarbeiter. Denn sie waren billig, „und sie hatten keine Rechte“, erklärt Maria Rimbrecht. „Ganz Zweibrücken hat von den Zwangsarbeitern profitiert.“ Sie hielten die Kriegsmaschinerie am Laufen.

Auch einige Zeitzeugen konnten sie noch befragen

Wie haben die Autoren recherchiert? Zum einen im International Tracing Service (ITS) in Hessen. Es ist das weltweit größte Archiv über die Opfer und Überlebenden des NS-Regimes. Zeitzeugen konnten sie auch befragen. Von ihnen stammen die Details.

Nach dem Krieg wurden die Zwangsarbeiter zu „entwurzelten Menschen“, beschreibt es Schanne-Raab. Sie galten als staatenlos und wussten nicht mehr, wo sie hingehörten. „Ihr Zuhause war zerstört, die Herrschaftsstrukturen zerschlagen.“ Am Arbeitskreis beteiligt waren außerdem Eckart Emrich, Walter Rimbrecht, Ingrid Satory, Rainer Schanne und Barbara Sittinger.

„Einige der hier verstorbenen Zwangsarbeiter liegen auf dem Zweibrücker Hauptfriedhof.“ Die Spuren dieser Zeit reichen bis ins Heute. Faktisch, aber lebendig eingefangen von den Autoren wurde das dunkle Kapitel wieder lebendig. Es war ein wichtiger Abend gegen das Vergessen.

Gertrud Schanne-Raab (Hrsg.): Für jeden sichtbar und doch vergessen. Conte-Verlag; 300 Seiten; 24 Euro; ISBN 978-3-95602-231-9.