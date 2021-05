Das Verfahren gegen einen 22-Jährigen, der im Oktober vergangenen Jahres in Zweibrücken seinen zwölfjährigen Halbbruder mit einem Messer verletzt haben soll, wurde eingestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Sowohl der Beschuldigte als auch der Zwölfjährige und die Mutter der beiden hätten bei den Ermittlungen geschwiegen.

Dem Beschuldigten wurde zur Last gelegt, seinen jüngeren Halbbruder am Morgen des 28. Oktober in der Zweibrücker Wohnung der Familie, in der sich der Beschuldigte zu Besuch aufhielt, mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Der Zwölfjährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Das rechtsmedizinische Gutachten ergab zwei Stichverletzungen an der Flanke und am Rücken des Jungen. Die Verletzungen waren nicht sehr tief, so dass die Wunden nicht genäht oder operiert werden mussten. „Über diese Feststellungen hinaus lässt sich nicht rekonstruieren, wer dem Jungen die Verletzungen beibrachte und wie es dazu kam“, so die Staatsanwaltschaft.

Alle Beteiligten schweigen zur Tat

Der bis dato strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Beschuldigte habe sich zur Sache nicht eingelassen und von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der Halbbruder und die Mutter hätten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Der Vater des Jungen sei kein Tatzeuge gewesen. „Weitere objektive Beweismittel oder sonstige Tatzeugen konnten nicht ermittelt werden“, so die Staatsanwaltschaft.

Gegen den 22-Jährigen wurde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Seine Festnahme am Morgen des 28. Oktober am Eiscafé La Perla hatte Aufsehen erregt, da bereits viele Menschen in der Fußgängerzone unterwegs waren und den Vorfall mitbekamen. Zunächst war die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen, dann wurde der Tatverdacht herabgestuft. Der 22-Jährige wurde kurz vor 11 Uhr von Beamten in Zivil an dem Eiscafé auf dem Hallplatz festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, das Messer, hatte er nicht bei sich. Die Tat hatte sich laut Polizei gegen 8.30 Uhr in der besagten Wohnung zugetragen. Dort war es zu einem Streit gekommen.

Rettungskräfte, die die Mutter wegen der Verletzung ihres zwölfjährigen Sohns gerufen hatte, hatten die Polizei alarmiert. Der Beschuldigte wurde bereits am Nachmittag des Tattags wieder auf freien Fuß gesetzt.