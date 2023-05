Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Freitag bis zum 25. Juli präsentiert die Neunkircher Kulturgesellschaft zwölf Open-Air-Konzerte an der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Dazu gehören Lokalgrößen wie Helmut Eisel & Jem, nationale Künstler wie der „The Voice of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert und europäische Indie-Größen wie Tim Vantol und Steiner & Madlaina.

Die Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und finden unter Berücksichtigung der aktuellen Coronamaßnahmen statt. Bei schlechtem Wetter werden sie in die