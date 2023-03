Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit sechs mit dem Corona-Virus neu infizierten Zweibrückern ist die Stadt am Mittwoch in den gelben Bereich der vom Land aufgestellten Warnampel gerutscht. Drei weitere Infektionen wurden am Donnerstag bestätigt. Erhöhe Achtsamkeit und konsequente Einhaltung der Schutzmaßnahmen sei nun geboten, sagt Bürgermeister Christian Gauf. Für Weiteres sei man vorbereitet.

Wie berichtet, war bei fünf Mitgliedern einer in Zweibrücken wohnenden Familie – ein sechstes Mitglied wohnt in der Verbandsgemeinde – nach dem Besuch einer Familienfeier