Bei der Landung des künftigen Trallotels sind am Dienstag Zuschauer am Zweibrücker Flughafen willkommen. Die Tore für Flugzeug- und Transallfans öffnen sich um 9 Uhr. Eine erste Transall landet gegen 10 Uhr. Die Transall mit der Kennung „50+79“, die der Stromberger Dominik Weil am Flughafen in eine Ferienwohnung umbauen will, landet gegen 11 Uhr. Die erste Transall fliegt die Besatzung der „50+79“ gegen 13 Uhr von Zweibrücken zurück nach Schleswig-Holstein. Besuchern wird ein kontrollierter Zugang zum Flugfeld ermöglicht. Fotografieren ist erlaubt. Es gibt Verpflegung, heiße und kalte Getränke sowie Souvenirs. Ein Teil des Verkaufspreises geht an die Initiative „Bundeswehrkinder in Not“. Parkplätze gibt es auf dem P3 am Flugplatz der Triwo in der Berliner Allee. Es gelten die am Dienstag gültigen Coronaregeln. Impfdokumente und Mund-Nasenschutz sind mitzubringen. Die Einhaltung der Regeln wird kontrolliert. Aktuelle Infos gibt es im Internet . Dort werden auch kurzfristige Zeitenänderungen, etwa wegen schlechtem Wetter, bekanntgegeben.