Zwei demolierte Autos und 15.000 Euro Schadenssumme sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Grenzlandstraße in Habkirchen (Gemeinde Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Wagens missachtet, der auf der B423 geradeaus in Richtung französische Grenze/Saargemünd fuhr. Beide Autos prallten mit ihren Seiten schwer zusammen; an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Abschleppdienst musste kommen. Laut Polizei wurden die beiden beteiligten Autofahrerinnen nicht verletzt.