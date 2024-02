Bei einem Zusammenstoß mit einem SUV ist ein 18-jähriger Rollerfahrer am Donnerstag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei der Rollerfahrer von dem 33 Jahre alten SUV-Fahrer übersehen worden, als der 18-Jährige „ohne auf den Gegenverkehr zu achten“ nach links gelenkt habe. Er wollte am linken Straßenrand halten. Der Rollerfahrer sei durch das Auto aufgeladen worden und sei über die Motorhaube geschleudert worden. Zur weiteren Beobachtung wurde er ins Krankenhaus gebracht, war aber vor Ort ansprechbar, so die Polizei. Lebensgefahr habe nicht bestanden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich, sagt die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bergstraße beim Saarbrücker Stadtteil Burbach für eine Dreiviertelstunde gesperrt. Im Einsatz waren drei Streifenwagen der Polizei, zwei Rettungswägen und ein Notarzt.