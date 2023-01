Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Oberauerbach wird gegen einen 35-jährigen Zweibrücker wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Steuer seines Opel Combo beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 21-jährigen Renault-Clio-Fahrerin missachtet. Nach dem Zusammenprall der beiden Autos klagte die 21-Jährige über Übelkeit und Schmerzen an der Halswirbelsäule. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.