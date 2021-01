Dank schneller Reaktion und guter Kontakte konnte sich die Stadt Zweibrücken am Samstag weitere 420 Dosen des Corona-Impfstoffs sichern. Sie sind schon da und können heute gespritzt werden.

Der Impfstoff ist für das Zweibrücker Awo-Seniorenwohnheim und für das Haus Sarepta in Contwig bestimmt. „Er reicht, um alle Impfwilligen in den beiden Häusern zu impfen“, sagte der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Sonntagabend. In einem anderen Impfzentrum in Rheinland-Land war eine Ladung des Corona-Impfstoffs frei geworden. „Wir hatten früh schon für unsere weiteren beiden Heime Bedarf angemeldet – und in Absprache mit dem Land haben wir am Freitagabend erfahren, dass wir zusätzlichen Impfstoff haben können“, berichtete Wosnitza. Doch wo bekommt man das für den Transport nötige Trockeneis her, um den Impfstoff zu kühlen, wenn es am Abholort keinen gibt und die Läden geschlossen haben?

Ein Mitglied der Zweibrücker Feuerwehr wusste Rat. Der Mann hatte geschäftlich mit der Firma KKS Kohlensäure & Trockeneis in Schönenberg-Kübelberg zu tun. „Er hat dort privat angerufen – und die Firma war sofort bereit, uns Trockeneis zur Verfügung zu stellen“, freute sich Wosnitza. Eine Kiste Trockeneis reichte für die 420 Dosen.

Am Samstag konnte die Feuerwehr das Trockeneis abholen und dann weiter zum Abholort fahren, um den Impfstoff abzutransportieren. „Notfalls könnte man den Kontakt nochmals nutzen“, meint Wosnitza. Aber er ist zuversichtlich und geht nicht davon aus, dass das noch einmal nötig sein wird. „Hier ging es um eine Überkapazität, die wir in dem Impfzentrum abrufen konnten – und zwar noch vor der Regellieferung, die wir diese Woche bekommen sollen. Wahrscheinlich läuft nun alles normal und wir haben das Problem mit dem Trockeneis nicht mehr.“

Der Transport sei reibungslos verlaufen. Der Impfstoff wurde das Wochenende über an einem geheim gehaltenen Ort in Zweibrücken gelagert, so Wosnitza.

„Für die kurzfristige Unterstützung durch KKS sind wir sehr dankbar“, fügt er hinzu. Nachdem am Mittwoch bereits 260 Dosen im Altenheim Johann-Hinrich-Wichern-Haus und im DRK-Gästehaus in Mörsbach verimpft wurden, kann nun am heutigen Montag die nächste Impfrunde starten. Sogar mit weiterer Hilfe von auswärts.

Zwei Soldaten der Bundeswehr werden helfen. Sie kommen aus Köln. Die Stadt Zweibrücken stellt ihnen Unterkunft und Verpflegung, sofern die Soldaten sich nicht in der Zweibrücker Kaserne verpflegen wollen. Wie Wosnitza mitteilte, hat die Stadt gleich zu Beginn der Planung des Impfzentrums über das Verbindungskommando Zweibrücken der Bundeswehr einen Antrag auf Hilfeleistung gestellt, den Oberstleutnant d.R. Guido Schwirz weitergab.

Beantragt wurden zwei Soldaten für den nicht ärztlichen Medizinischen Bereich. Der Antrag wurde nun bewilligt, so dass sich der Zweibrücker OB erneut freute – nun über die Unterstützung der Bundeswehr. „Sie stellt eine wichtige Hilfe gerade in der ersten Phase der Impfungen dar, betont er.