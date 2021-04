Die Stadt rechnet damit, dass zusätzliche Busse für den Schülerverkehr von Mitte März bis zu den Sommerferien Mitte Juli Mehrkosten von fast 173 000 Euro verursachen. Der Stadtrat stimmte den Zusatzfahrten trotzdem zu.

Um in Zeiten von Corona überfüllte Busse zu vermeiden, setzt die Stadt seit 2020 auf mehreren Linien im Stadtgebiet zusätzliche Schülerbusse ein. Die vier Zusatzverbindungen – je eine morgens von Ixheim-Mitte und vom Wolfsloch über den Busbahnhof zur Mannlich-Realschule und dem Hofenfels-Gymnasium – sowie die beiden Mittagsfahrten von der Herzog-Wolfgang-Realschule plus und von der Mannlich-Realschule plus zum Busbahnhof belaufen sich nach städtischen Angaben auf 430 Euro pro Fahrzeug und Tag.

Die Fahrten ins Umland sind etwas teurer: Der Zusatzbusverkehr von und nach Martinshöhe kostet pro Tag 440 Euro. Die Verbindungen von und nach Dellfeld und Wallhalben schlagen mit 550 Euro pro Fahrzeug und Tag zu Buche.

Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium hat nach Angaben der Beigeordneten Christina Rauch das zunächst bis 15. April geplante Förderprogramm bis 15. Juli verlängert. Danach werden die Kosten für zwei Busse zu 90 Prozent – maximal jedoch 430 Euro netto pro Bus – bezuschusst.