Vor kurzem hatte B-Klassen-Klub SV Ixheim publik gemacht, dass der aktuelle Trainer der ersten Mannschaft, Kevin Leiner, nach der aktuellen Spielzeit eine neue Herausforderung sucht. Der 43-Jährige trat im vergangenen Sommer die Trainerstelle beim SVI an und zeichnete fortan überwiegend für die Mannschaft in der B-Klasse verantwortlich. Verein und Trainer gehen im guten auseinander. Der Verein dankte Leiner für Einsatz, Engagement „ und die leidenschaftliche Hingabe, mit der er die Mannschaft zu neuen Höhen geführt hat“, wie es in der Vereinsmitteilung heißt.

Jetzt präsentiert der SVI bereits Leiners Nachfolger: Mit Thorsten Lahm übernimmt ab Sommer ein bekannter Fußballfachmann die Übungsleiterstelle an der Römerstraße. Neben dem langjährigem Trainer-Engagement unter anderem beim TSC Zweibrücken hat der 54-Jährige auch schon den FSV Jägersburg, den VfB Waldmohr, die U19 des FK Pirmasens und bis Ende April 2023 auch Borussia Neunkirchen gecoacht. Laut SVI-Vorstandschaft erhofft man sich von Lahms Engagement und seiner Expertise, dass er die Ixheimer Kicker „auf das nächste Level hebt“.