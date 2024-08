Nach England und Schottland führen zahlreiche Spuren der Abstammungen, aus denen sich die Dynastie der Bels zusammensetzte. In Schottland waren Mitglieder der Familie von Robert A. Bels gegen Ende des 13. Jahrhunderts Regent von Schottland (John de Balliol), König von Schottland (John II Balliol) und König von Schottland (Edward I Balliol).

Noch weiter zurück findet man einen Vorfahren Bels’ in einer Prozessakte aus dem Jahr 1014, in der er als Rechtsanwalt den Grafen von Barcelona, Wilhelm von Montcada, wegen eines Rechtsstreits mit dem Vikar von Olesa verteidigte. Weitere Vorfahren werden im Jahr 879 erwähnt, als der Graf von Barcelona, Wilfredo „el Velloso“ (spanisch für „der Haarige“), Winidilde von Flandern heiratete, die Tochter des Grafen von Flandern, sowie im Jahr 843, als ein „Bels“ als Unterzeichner in den wenigen Dokumenten über den „Vertrag von Verdun“ erwähnt wird.

Selbst Ortschaften in den Pyrenäen tragen Varianten des Familiennamens. Sie reichen bis in die Zeit Karls des Großen und der „Reconquista“ (spanisch für „Wiedereroberung“) zu Beginn des 8. Jahrhunderts. Eine Handvoll flämischer Ritter, darunter auch Mitglieder der Dynastie, sollen die Sicherheit des Merowingerkönigs Dagobert II. gewährleistet haben, als dieser aus dem englischen Exil zurückkehrte und auf dem Weg nach Rennes-le-Château an den Ausläufern der Pyrenäen war, wo er im Jahr 718 die Westgotenprinzessin Giselle du Razès heiratete.

Ebenfalls genannt werden die „Bels“ und andere Varianten des Familiennamens in Ende des 5. Jahrhunderts entstehenden merowingischen Verwaltungen in den ersten Hauptstädten Thérouanne und Tournai. Dort waren sie Verwaltungsbeamte.

Selbst nach Boulogne, der Partnerstadt von Zweibrücken, hat die Familie Verbindungen: Der Sitz der Abstammung, die Seigneurs de Balliol (Bailleul), war nur rund 90 Kilometer von dem der Seigneurs van Boonen – de Boulognes – entfernt. Neben den familiären Verbindungen zwischen den beiden großen Abstammungen Flanderns gab es auch gemeinsame Ritte: in der Schlacht von Hastings (1066) unter Wilhelm dem Eroberer und unter dem Banner des Grafen Eustachius von Boulognes sowie beim ersten Kreuzzug ins Heilige Land (1099) unter dem Banner von Gottfried von Bouillon, Herzog von Lothringen und Sohn des Grafen Eustachius von Boulognes.