In letzter Zeit haben Vorfälle mit wildernden Hunden in den Naherholungsgebieten Birkhausen und Fasanerie stark zugenommen. Darauf weist die bei der Stadtverwaltung angesiedelte untere Jagdbehörde hin.

„Aber auch in Rimschweiler, Mittelbach und Mörsbach wurden tragende Ricken sowie Kitze gehetzt und schwer verletzt, so dass diese entweder verendet sind oder von den Jägern erlöst werden mussten“, teilt das Ordnungsamt mit, dem in den vergangenen Wochen mehrere Fälle gemeldet wurden, in denen Hunde Wild nachstellten. Nach dem Winter und vor der Setzzeit, seien die Ricken besonders schwerfällig und für Hunde eine leichte Beute. Das Rehwild äse auf den Wiesen am Waldesrand, sodass von unangeleinten Hunden eine große Gefahr ausgehe. Das Ordnungsamt appelliert deshalb an die Vernunft der Hundehalter, bei Spaziergängen im Wald und auf dem Feld ihre Hunde angeleint zu lassen.

Die Zweibrücker Jägerschaft berichtet von einzeln und auch gemeinsam jagenden Hunden. Nach einem Vorfall am Freitag habe sich ein Zeuge gemeldet und von zwei Hunden berichtet, die ein Reh gehetzt hatten. Das Ordnungsamt sei bei der Ermittlung der Hundehalter auf Hinweise angewiesen. Hundehalter müssten mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige der Behörde sowie Schadenersatzforderungen des Revierpächters rechnen. Vorfälle können an das Ordnungsamt der Stadt (Telefon 06332/871329) oder an die Polizei (Telefon 06332/9760) gemeldet werden.