Die Polizei in Zweibrücken berichtet, dass sie am späten Mittwochabend, 1. Juni, in der Steinhauser Straße einen 29-Jährigen beim Autofahren unter Drogeneinfluss erwischt habe. Ein erster Test an Ort und Stelle habe auf Einnahme von Amphetamin angeschlagen. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe abgenommen. Weil der 29-Jährige der Polizei erst wenige Tage zuvor schon aus denselben Gründen aufgefallen sei, stünden ihm nun die Verdoppelung seiner Geldbuße auf 1000 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot ins Haus. Weil die Beamten in seinem Auto auch noch 2,4 Gramm Amphetamin gefunden haben, wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.