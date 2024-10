Im Umfeld des verkaufsoffenen Sonntags am 13. Oktober gastieren die Hamburger Marktschreier von Freitag bis Sonntag, jeweils 10 bis 19 Uhr, auf dem Schlossplatz.

Zum Verkaufsstart für das Aktionswochenende bitten die stimmgewaltigen Händler am Freitag, 11 Uhr, zum „Original Marktschreier-Frühstück“ mit Wurst und Fisch sowie Freibier. Ergänzt werden die Verkaufsstände durch Imbiss- und Getränkestände sowie ein Kinderkarussell. Am Zweibrücker verkaufsoffenen Sonntag, 13. Oktober, haben von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt sowie das Fashion Outlet, Edeka Ernst und Möbel Martin geöffnet.