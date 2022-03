Dass er wegen Fahrens unter Alkohol schon mehrere Geldstrafen berappen musste, hat bei einem 47-jährigen Radfahrer aus Zweibrücken kaum Eindruck hinterlassen. Seit 2011 ist der Mann schon sechsmal wegen dieses Delikts bestraft worden.

Jetzt stand er deshalb erneut vor dem Zweibrücker Amtsgericht. Diesmal wurde er vom Vorsitzenden Richter Philipp Trümper zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. In seiner Bewährungszeit, die drei Jahre dauern wird, muss der 47-Jährige die Weisungen eines Bewährungshelfers befolgen. Außerdem wurden ihm 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit auferlegt. Und die Führerscheinstelle darf ihm frühestens in zwei Jahren wieder eine neue Fahrerlaubnis ausstellen. Zu guter Letzt muss der Mann ein Jahr lang allmonatlich zum Gespräch bei der Suchtberatung erscheinen.

Zu verantworten hatte er sich, weil er am 28. Juni 2021 gegen Mitternacht bei einer Polizeikontrolle in der Dinglerstraße erwischt wurde. Und zwar zusammen mit einer Bekannten, die ebenfalls alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs war. Eine Blutprobe ergab bei dem 47-Jährigen einen Alkoholpegel von 2,58 Promille. Auch die Bekannte kam später vor Gericht; gegen sie wurde gesondert verhandelt.

„Ich trinke täglich Alkohol“

Zur Verhandlung ist der Angeklagte ohne Verteidiger erschienen. Nachdem die Anklageschrift verlesen war, sagte er, dass er sich an die Geschehnisse jenes Abends nicht mehr so genau erinnern könne. „Ich trinke täglich Alkohol. Seit mein Bruder gestorben ist, trinke ich noch mehr. Ich bin in Kasachstan geboren; das liegt mir im Blut.“

Gegen seine Alkoholsucht hat er bislang offenbar nichts unternommen. Voriges Jahr saß er sogar für mehrere Monate im Gefängnis, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hat.