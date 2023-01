Von Patrick Göbel

Etwa 200 Menschen sterben jeden Monat in Saarbrücken. Viele haben Familie und Freunde, die zu ihrer Beerdigung kommen. Das ist aber nicht bei allen so: Bei rund 40 Verstorbenen war letztes Jahr keiner da, der auf ihre Beerdigung ging. Sie bekommen dann eine ortspolizeiliche Bestattung, bei denen oft nur der Bestatter da ist.

Für all diejenigen initiiert die Stadt mit dem Bestatterverband Saarland und dem Evangelischen Kirchenkreis Saar-West am 2. Februar um 17 Uhr zum ersten Mal eine Gedenkfeier. Sie findet in der Neuen Halle auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof statt; jeder, der möchte, kann kommen. „Mit dieser Feier, die künftig einmal im Jahr stattfinden soll, wollen wir ein Zeichen für sozialen Zusammenhalt und gegen Vereinsamung setzen“, erklärt OB Conradt. Die Anregung sei von Bürgern gekommen.