Als gepflegte Tafelrunde ist das „Dinner in Weiß“ am Samstag, 20. Juli, ab 17 Uhr, im Schlossgarten des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken gedacht. Die Teilnahme ist kostenlos, das Stadtmarketing und der Verein Gemeinsamhandel raten zur frühzeitigen Platzreservierung online hier. Bei schlechtem Wetter wird das Dinner abgesagt: Klarheit soll spätestens 48 Stunden zuvor über die sozialen Netzwerke geschaffen werden. Am Veranstaltungstag sollte man pünktlich um 17 Uhr zur Platzverteilung da sein. Mitzubringen sind weiße Tischdecken (nicht aus Papier) oder Hussen, die zu den Biertischgarnituren vor Ort passen. Man kann auch eigene Tische und Stühle bringen. Weiß sollen auch die Stoffservietten, Teller, Platten und Schüsseln sowie Vasen mit Blumenschmuck sein. Kerzenleuchter dürfen aus Silber oder Glas bestehen. Mit Ausnahme der Schuhe ist auch die Kleidung bei Damen, Herren und Kindern nur in Weiß erlaubt. Es gibt keine Verpflegungsstände; jede Tischgesellschaft ist selbst für ihre Getränke und Speisen zuständig. Die Veranstaltung endet um 22 Uhr, die Teilnehmer nehmen alles Mitgebrachte hinterher wieder mit nach Hause.