Deutsch- und Willkommenskurse für ukrainische Kriegsflüchtlinge werden an der Zweibrücker Volkshochschule schon seit geraumer Zeit offeriert. Neu ist nun ein Kursangebot in umgekehrter Richtung: Das neue Volkshochschul-Semester, das im Januar 2023 nach den Weihnachtsferien beginnt, hat unter anderem Ukrainisch-Anfängersprachkurse für Deutsche mit keinen beziehungsweise mit geringen Vorkenntnissen zu bieten. Wie die Stadtbeigeordnete Christina Rauch erläutert, soll damit nicht zuletzt den freiwilligen Helfern das Kommunizieren erleichtert werden, die die Neuankömmlinge beim Eingewöhnen in der Südwestpfalz unterstützen. Gelehrt werden unter anderem ukrainische Wörter aus Themenfeldern wie Essen, Einkaufen, Familie und Berufsleben. Weitere Schwerpunkte im Volkshochschulprogramm lauten Fremdsprachen, Gesundheit und Ernährung, Arbeit/Wirtschaft/Beruf/EDV, Kunst/Kreatives Gestalten/Tanz sowie Feriensprachkurse. Der Internet-Auftritt der Volkshochschule ist hier zu finden.