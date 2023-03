Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Tie your Mother down“ entfachte ein Inferno. Nie wurde der Musiksommer auf dem Ernstweilerhof so krachend, rockig und gewaltig eröffnet. Am Donnerstag fiel die Band Purple Haze dort ein und machte die 420 Zuschauer zu ihren Marionetten.

Eine Coverband im Genre Rock muss knallen, eskalieren und mitreißen. Man muss sich an sie erinnern. Daran hat wohl auch die Band Purple Haze bei ihrem Auftritt auf dem Ernstweilerhof gedacht. „Es