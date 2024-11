[aktualisiert 11:43 Uhr] Der Zweibrücker SPD-Vorsitzende hat damit gerechnet, dass die Ampel-Regierung zerbricht. Dass es am Tag nach der Präsidentschaftswahl in den USA passiert, hat ihn aber überrascht.

„Erwartet hab’ ich’s eigentlich schon, der Zeitpunkt war vielleicht etwas überraschend, da das Thema durch die Wahl in den USA ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.“ Das sagt der Zweibrücker SPD-Vorsitzende Stéphane Moulin zum Aus der SPD-Grüne-FDP-Regierung. Er spüre aber auch Erleichterung: „Es kann ja nur besser werden.“ Die SPD sei ja mit der Leistung der Regierung auch nicht hochzufrieden gewesen. „ Deutschland braucht eine starke Regierung“, betont Moulin. Dass die Neuwahlen erst im März sein sollen, hält er für richtig: „Ich glaube, es geht auch gar nicht früher.“

Würde Bundeskanzler Olaf Scholz sofort die Vertrauensfrage stellen – und nicht erst im Januar –, würden die Wahlvorbereitungen und der Wahlkampf in die Weihnachtszeit und auf den Jahreswechsel fallen. Auf die Frage, ob er sich Sorgen um das Abschneiden der SPD bei vorgezogenen Neuwahlen mache, antwortet Moulin: „Natürlich schwingt da Besorgnis mit.“ Aber ob nun März oder September: „Es spricht nix dafür, dass es besser geworden wäre.“ So habe man nun „die Chance, kurz und knackig zu werben“.

„Befürchtet haben wir das schon die ganze Zeit“, sagt Zweibrückens Grünen-Vorsitzende Julia Igel zur aktuellen Ampel-Krise in Berlin. Sie hatte die ganze Zeit gehofft, dass „zum Wohle der Parteien bis zum Ende weitergemacht wird“. Die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner durch Bundeskanzler Scholz kann Igel nachvollziehen. Der FDP-Mann hat in ihren Augen gute Politik blockiert.

Igel erwartet im März Neuwahlen, bis dahin wünscht sie sich von den verbleibenden Ampel-Parteien eine vernünftige Politik. „Ich mache mir aber keine Illusionen: Das wird sehr, sehr schwierig für uns.“ Wichtig sei, dass ihre Partei jetzt vor Ort gute Arbeit leistet, dass sich die Mitglieder auf die „grünen Kernkompetenzen“ besinnen. „Grüne Politik ist eigentlich sehr konservativ“, findet Igel. Grundsätzlich gehe es darum, das zu schützen, was für eine nachhaltige Wirtschaft wichtig ist. „Alles zurückdrehen, so wie Trump das jetzt will, wird allen schaden.“ In den kommenden Wochen werden sich Zweibrückens Grüne intensiv auf einen Bundestags-Wahlkampf vorbereiten. „Das ist zunächst Aufgabe des Vorstands, später machen wird das natürlich zusammen mit unseren Mitgliedern.“

Zum RHEINPFALZ-Liveblog zum Ampel-Aus