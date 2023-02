Am Mittwochabend beginnt der Zukunfts-Check Dorf auch in Bechhofen. Anders als bei vergleichbaren Projekten wird hier auf eine rege Bürgerbeteiligung gesetzt. Wer mitmachen will, kann ins Dorfgemeinschaftshaus kommen.

Gemeinden, die am Zukunfts-Check Dorf teilnehmen, eröffnen sich neue Chancen, etwa auf eine erste oder eine überarbeitete Dorferneuerung, für die es am Ende des Gedankenaustauschs Fördermittel gibt. Die zu besprechenden Themen werden nicht nur in den gewählten Gremien angegangen. Unter anderem werden sie mithilfe eines Fragebogens erörtert. Deswegen setzt man hier auf ein möglichst breites Spektrum an Anregungen aus der Bürgerschaft.

In Bechhofen beginnt der Dorf-Check am Mittwoch, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Jeder, der sich an einer Dorfinventur beteiligen möchte, kann kommen. Am Ende des Prozesses soll ein zukunftsfähiges Dorf als attraktiver Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort stehen.

Die Gemeinde bittet aus organisatorischen Gründen bis Montag um Anmeldung; über die E-Mail-Adresse info@bechhofen-pfalz.de. Zwingend erforderlich ist die Anmeldung nicht, spontane Besucher sind ebenfalls willkommen.

Info



Zukunfts-Check Dorf, Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Bechhofen