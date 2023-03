Am 17. April wird nun auch für Riedelberg das Landesprojekt „Zukunfts-Check Dorf“ angestoßen. Ziel der Initiative ist es, Riedelberg zukunftsfähig aufzustellen. Nein, im Zweibrücker Land ist Riedelberg nicht der erste Ort, der beim Zukunftscheck Dorf mitmacht. Unter anderem Althornbach und Wallhalben sind dabei, dort fanden die Auftaktveranstaltung schon statt. Bei diesen sind die Bürger aufgerufen, Stärken und Schwächen ihres Dorfs zu erarbeiten. Wo hakt es? Was ist schon gut? Was sollte verbessert werden? Anhand der Antworten werden Arbeitsgruppen gebildet. Die können sich etwa mit Freizeitmöglichkeiten, Internet oder Infrastruktur beschäftigen. Die Themenfelder sind unterschiedlich. Die Auftaktveranstaltung findet Montag, 17. April, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.