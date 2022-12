Der nach den Rücktritten und Parteiaustritten des Vorsitzenden Bernd Henner und seiner Stellvertreterin Adriana Storero vor einem Jahr führungslose Kreisverband Zweibrücken der Linken findet keinen neuen Vorstand. „Es bleibt das Ziel, zur Kommunalwahl 2024 ein Angebot der Linken in Zweibrücken zu machen“, sagt Fabian Bauer, der Landesgeschäftsführer. Unzählige Gespräche mit Mitgliedern hätten noch zu keiner personellen Neuaufstellung geführt, so Bauer.

Nach den Rücktritten – Henner hatte seinen Parteiaustritt im Dezember 2021 erklärt, kurz darauf Storero – führt die Landesgeschäftsstelle in Mainz de facto die Geschäfte. Die Mitgliederzahl in Zweibrücken sei auf zwölf gesunken. „Es gab mehrere Video-Konferenzen, in denen Optionen ausgelotet wurden. Die Landespartei hat stets ihre Unterstützung versichert. Es ist aber letztlich so, dass kein Mitglied den ersten Schritt gemacht hat, sich zu Verfügung stellt“, berichtet Bauer. Man wolle den Kreisverband Zweibrücken aber nicht einfach auflösen. Wobei ein Aufgehen in einer größeren Einheit ein Thema sei. „Der ehemalige Kreisverband Südwestpfalz ist vor drei Jahren in den KV Pirmasens aufgegangen“, erinnert Bauer. Pirmasens funktioniere, sei politisch aktiv und habe aktuell 121 Mitglieder.

Landesvorstand am Zug

Mit den Parteiaustritten von Henner und Storero sei eine Sondersituation in Zweibrücken eingetreten. Es gebe nun keinen geschäftsführenden Vorstand mehr. Laut Satzung der Linken orientiert sich die kommissarische Verbandsführung an der regulären Amtszeit. Die betrage ein Jahr, laufe also jetzt in Kürze ab. Da man aber keinen Personalvorschlag machen könne, habe der formal zuständige Landesvorstand noch keine Mitgliederversammlung einberufen. Die stehe aber nun ab, sagte Bauer, ohne Datum oder nur Zeitraum nennen zu wollen.

Bernd Henner hatte bei seinen Austritt keine persönlichen Streitigkeiten als Grund angeführt, sondern mangende politische Gestaltungsmöglichkeiten. Seit 2019 Kreisvorsitzender der Linken Zweibrücken, war er als einziger seiner Partei bei der Kommunalwahl 2019 in den Stadtrat eingezogen. Nach seinem Parteiaustritt bei den Linken war Henner dann zur SPD gewechselt. Adriana Storero hatte sich als Team mit Henner verstanden, erklärte deshalb auch im Januar 2022 ihren Parteiaustritt.